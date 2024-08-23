В Одесской области разоблачили сотрудники миграционной службы на оформлении уклонистам загранпаспортов

В Одесской области разоблачена коррупционная схема по оформлению загранпаспортов военнообязанным для избежания мобилизации.

В Одесской области разоблачена коррупционная схема в миграционной службе, в рамках которой за деньги оформляли загранпаспорта для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации. Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

Сообщено о подозрении начальнику и двум специалистам одного из отделов ГУ ГМС в Одесской области, должностному лицу регионального подразделения Центра предоставления админуслуг, а также двум их сообщникам. Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, организатором схемы стала начальница местного райотдела ГМС. Она вместе с сообщниками организовала механизм дистанционного оформления паспортов для выезда за границу. Военнообязанные могли получить документы без личного присутствия в Украине. Процедура включала снятие отпечатков пальцев и фото с дистанционно присланных фотографий. Готовые паспорта передавались заказчикам через посредников.

Стоимость такого документа варьировалась от 500 до 2,5 тысяч долларов США. В общем подозреваемые получили заказ на оформление более 150 паспортов. Эта схема позволяла военнообязанным избегать возвращения в Украину, не становиться на учет в ТЦК и СП и избегать мобилизации.

Важно, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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