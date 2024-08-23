Ко Дню Независимости Австралия выпустит почтовую марку в поддержку Украины, фото

Марка будет официально представлена ​​24 августа 2024 года в Сиднее.

В Австралии была разработана почтовая марка в поддержку Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Национальный оператор почтовой связи Австралии Australia Post выпустил марку в поддержку Украины, которая будет доступна для покупки в почтовых отделениях страны в ближайшее время.

«Инициатива создания этой марки принадлежит Посольству Украины в Австралии, которое обратилось к австралийской стороне с соответствующим предложением. Дизайн марки был разработан Australia Post с учетом рекомендаций украинской стороны, в частности, АО «Укрпочта», - говорится в сообщении.

Ожидается, что марка будет официально представлена ​​24 августа 2024 в Сиднее во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины при участии руководства Australia Post, украинской общины Австралии и украинских дипломатов.

«Ко Дню Независимости в Австралии выпущена марка в поддержку Украины. Национальный оператор почтовой связи Австралии Australia Post выпустил марку в поддержку Украины», – подтвердил информацию и посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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