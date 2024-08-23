В семи странах мира начали испытания мРНК-вакцины против рака легких

Цель вакцины – «научить» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.

Медики из семи стран начали клинические испытания новой вакцины против рака легких на основе мРНК, которая имеет потенциал для революционного лечения. Об этом сообщает The Guardian.

Вакцина, известная как BNT116, была разработана компанией BioNTech и направлена на борьбу с самой распространенной формой немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Ее цель - «научить» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, а также предотвращать их повторное появление.

Клинические испытания первой фазы начались в 34 исследовательских центрах в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции. В исследованиях планируют принять участие около 130 пациентов с различными стадиями НДКРЛ. Вакцина разработана для того, чтобы усилить иммунный ответ на рак, при этом не повреждая здоровые клетки, как это часто случается при химиотерапии.

«Сейчас мы вступаем в очень захватывающую новую эру клинических испытаний иммунотерапии на основе мРНК для исследования лечения рака легких, - отметил профессор Сиоу Минг Ли, консультант-медик-онколог в Университетском колледже Лондона, который возглавляет испытания в Великобритании, добавляя: «Ее легко применять, и вы можете выбрать специфические антигены в раковой клетке, а затем нацелить на них свое действие. Эта технология - следующий большой этап в лечении рака».

Этот подход, как считают эксперты, может стать прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями, открывая новые возможности для персонализированного лечения пациентов.

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