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У семи країнах світу розпочали випробування мРНК-вакцини проти раку легенів

21:49, 23 серпня 2024
Мета вакцини – «навчити» імунну систему розпізнавати та знищувати ракові клітини.
У семи країнах світу розпочали випробування мРНК-вакцини проти раку легенів
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Медики з семи країн почали клінічні випробування нової вакцини проти раку легенів на основі мРНК, що має потенціал для революційного лікування. Про це повідомляє The Guardian.

Вакцина, відома як BNT116, була розроблена компанією BioNTech і спрямована на боротьбу з найпоширенішою формою недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ). Її мета – «навчити» імунну систему розпізнавати та знищувати ракові клітини, а також запобігати їх повторній появі.

Клінічні випробування першої фази розпочалися у 34 дослідницьких центрах у Великій Британії, США, Німеччині, Угорщині, Польщі, Іспанії та Туреччині. У дослідженнях планують взяти участь близько 130 пацієнтів з різними стадіями НДКРЛ. Вакцина розроблена для того, щоб посилити імунну відповідь на рак, при цьому не пошкоджуючи здорові клітини, як це часто трапляється при хіміотерапії.

«Зараз ми вступаємо в дуже захоплюючу нову еру клінічних випробувань імунотерапії на основі мРНК для дослідження лікування раку легенів, - зазначив професор Сіоу Мінг Лі, консультант-медик-онколог в Університетському коледжі Лондона, який очолює випробування у Великій Британії, додаючи: «Її легко застосовувати, і ви можете вибрати специфічні антигени в раковій клітині, а потім націлити на них свою дію. Ця технологія - наступний великий етап у лікуванні раку».

Цей підхід, як вважають експерти, може стати проривом у боротьбі з онкологічними захворюваннями, відкриваючи нові можливості для персоналізованого лікування пацієнтів.

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