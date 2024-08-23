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В Киеве тигры Рена и Малыш празднуют день рождения – гостей приглашают на пикник, фото

23:18, 23 августа 2024
На ближайший уикенд для всех полосатых котиков будет проходить особое мероприятие по обогащению среды.
В Киеве тигры Рена и Малыш празднуют день рождения – гостей приглашают на пикник, фото
Источник фото: КГГА
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КиевЗоо празднует день рождения тигров Рены и Малыша. По этому поводу в зоопарк приглашают гостей Полосатый пикник именинников и их соседей Далилы, Амбы и Гекаты пройдет 23, 24 и 25 августа в 13:00.

«Великолепный день рождения нашей страны в КиевЗоо совпадает еще с одними именинами – днем ​​рождения наших тигров Рены и Малыша. Поэтому на ближайший уикенд для всех полосатых котиков будет проходить особое мероприятие по обогащению среды. Для стимулирования натурального поведения животных с помощью разнообразных запахов, предметов и мясных вкусностей мы создадим условия, максимально приближенные к природным. Приходите ощутить полосатую энергию природы!» – говорится в сообщении столичного зоопарка.

Как отмечают зоологи, обогащение среды практикуют во всех зоопарках мира. Это часть важной зоотехнической работы, которая создает животным условия, приближенные к природным: с разными запахами, звуками, новыми предметами, интересными игрушками и разнообразными кормами.

Увидеть угощение тигров можно на Острове зверей КиевЗоо.

Источник фото: КГГА

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