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У США збудують елітний бункер для найбагатших людей світу з рестораном, басейном та системою охорони здоров'я на базі ШІ, фото

12:26, 24 січня 2025
У штаті Вірджинія з'явиться підземний люксовий бункер для 625 найбагатших людей світу на випадок ядерної війни.
У США збудують елітний бункер для найбагатших людей світу з рестораном, басейном та системою охорони здоров'я на базі ШІ, фото
Фото: SAFE
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У штаті Вірджинія США збудують підземний бункер Aerie для захисту 625 найбагатших людей світу на випадок ядерної війни. Про це повідомила газета The Daily Mail.

Підземний комплекс, загальна вартість якого становить 300 мільйонів доларів, буде оснащений басейнами, номерами класу люкс, ресторанами вишуканої кухні, боулінгом та скеледромом. Крім того, мешканці бункера зможуть скористатися медичною допомогою на базі штучного інтелекту.

Відкриття розкішного бункера планується у 2026 році. За проживання у ньому доведеться заплатити 20 мільйонів доларів.

"Гостям сподобаються матраци з ефектом пам'яті, мармурові підлоги та ресторани з вишуканою кухнею, які можуть змагатися з елітними курортами", - пише видання.

Стіни бункера планують зробити вибухостійкими, а всередині нього – розмістити озброєну охорону та сучасні датчики руху, що дозволить "протистояти будь-яким зовнішнім загрозам та забезпечити мешканцям спокій".

Клієнтам запропонують чотири категорії привілеїв в Aerie. Як зазначає видання, навіть "рівень для початківців" орієнтований на успішних керівників, а "перебування у сховищі" буде доступне лише за запрошенням.

 Фото: SAFE

Нагадаємо, що Норвегія планує повернути вимогу обов'язкового будівництва бомбосховищ у нових будівлях. 

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США

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