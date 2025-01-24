Телеком-компанія «Київстар» хоче купити сервіс таксі Uklon

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon.

Один із найбільших сервісів таксі Uklon може змінити власника, адже Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав заявку на купівлю компанії від телеком-компанії «Київстар».

Про це пише Forbes Ukraine.

Як вказується, у відповіді Комітету на запит видання сказано, що у грудні 2024 року до АМКУ надійшли заяви від «Київстару» на придбання українських ТОВ «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Україна» та кіпрської UKLON LTD.

АМКУ отримав заявку про надання дозволу «Київстар» на набуття контролю (через ТОВ «Уклон Корпорейт») над активами «Уклон Україна», що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлінгу, доставки та онлайн-реклами, зазначається у відповіді.

Forbes Ukraine оцінив поточну ціну компанії і вона може становити $40-80 млн.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

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