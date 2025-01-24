Телеком-компания «Киевстар» хочет купить сервис такси Uklon

«Киевстар» подал заявку на покупку Uklon.

Один из самых больших сервисов такси Uklon может сменить владельца, ведь Антимонопольный комитет (АМКУ) получил заявку на покупку компании от телеком-компании «Киевстар».

Об этом пишет Forbes Ukraine.

Как указывается, в ответе Комитета на запрос издания говорится, что в декабре 2024 года в АМКУ поступили заявления от «Киевстара» на приобретение украинских ООО «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Украина» и кипрской UKLON LTD.

АМКУ получил заявку о предоставлении разрешения «Киевстар» на получение контроля (через ООО «Уклон Корпорейт») над активами «Уклон Украина», обеспечивающими осуществление деятельности по райд-хейлингу, доставке и онлайн-рекламе, отмечается в ответе.

Forbes Ukraine оценил текущую цену компании и может составить $40-80 млн.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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