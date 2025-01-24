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В США построят элитный бункер для самых богатых людей мира с рестораном, бассейном и системой здравоохранения на базе ИИ, фото

12:26, 24 января 2025
В штате Вирджиния появится подземный люксовый бункер для 625 богатейших людей мира на случай ядерной войны.
В США построят элитный бункер для самых богатых людей мира с рестораном, бассейном и системой здравоохранения на базе ИИ, фото
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В штате Вирджиния США построят подземный бункер Aerie для защиты 625 самых богатых людей мира на случай ядерной войны.  Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Подземный комплекс, общая стоимость которого составляет 300 миллионов долларов, будет оснащен бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами изысканной кухни, боулингом и скалодромом. Кроме того, жильцы бункера смогут воспользоваться медицинской помощью на базе искусственного интеллекта.

Открытие роскошного бункера планируется в 2026 году. За проживание в нем придется заплатить 20 миллионов долларов.

«Гостям понравятся матрасы с эффектом памяти, мраморные полы и рестораны с изысканной кухней, которые могут соперничать с элитными курортами», — пишет издание. 

Стены бункера планируют сделать взрывоустойчивыми, а внутри него — разместить вооруженную охрану и современные датчики движения, что позволит «противостоять любым внешним угрозам и обеспечить жителям спокойствие».

Клиентам предложат четыре категории привилегий в Aerie. Как отмечает издание, даже «уровень для начинающих» ориентирован на успешных руководителей, а «нахождение в убежище» будет доступно только по приглашению.

 Фото: SAFE

Напомним, что Норвегия планирует вернуть требование обязательного строительства бомбоубежищ в новых зданиях.

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