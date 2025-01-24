Попытка скрыть фактическую стоимость авто привела руководителя общества к конфискации транспортного средства — детали дела

Руководителя общества с ограниченной ответственностью признали виновным в нарушении таможенных правил и взыскали с него штраф более чем в 126 тысяч гривен.

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Ровенский апелляционный суд признал руководителя общества с ограниченной ответственностью с Луцка виновным в нарушении таможенных правил и взыскал с него штраф в размере 150 процентов конфискованного товара, а это свыше 126 тысяч гривен и эти средства поступят в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рівненська митниця оскаржила до суду апеляційної інстанції постанову місцевого суду, якою закрито провадження у справі про притягнення 52-річного керівника ТзОВ до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинені особою, яка протягом року притягалася до відповідальності за вчинення правопорушення) за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Представник митниці просив оскаржувану постанову скасувати та притягнути лучанина до адміністративної відповідальності, застосувавши до нього стягнення у виді штрафу в розмірі 150-200 відсотків вартості товару з конфіскацією безпосереднього предмета правопорушення — легковика «Renault Megane».

Апеляційний суд задоволив апеляційну скаргу та скасував рішення суду попередньої інстанції з наступних підстав.

Із матеріалів справи відомо, що у лютому 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва притягнув лучанина до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (далі у тексті — МК України). Постанова набрала законної сили.

У вересні 2021 року представниця ТзОВ на підставі договору-доручення на декларування та митне оформлення товарів подала декларацію з метою переміщення через митний кордон України та митного оформлення в Рівненській митниці легкового автомобіля марки «Renault Megane», 2012 року випуску. У декларації зазначалося, що отримувачем та особою, відповідальною за фінансове врегулювання, є ТзОВ в особі її керівника, а також вказувалася вартість транспортного засобу — 500 євро, що на дату митного оформлення складало неповних 16 000 гривень.

На наступний день транспортний засіб був ввезений до України через Волинську митницю.

Опрацювавши надіслану на запит Державної митної служби України митними органами Королівства Нідерланди інформацію та копії документів, з’ясувалася невідповідність даних, що містяться в доданих до відповіді документах, даним заявленим при митному оформленні товару на території України.

Стало відомо, що легковий автомобіль «Renault Megane» придбано у нідерландської компанії за 2 700 євро, які покупець сплатив у готівковій формі.

За результатами співставлення відомостей, встановлено очевидні розбіжності щодо відправника, отримувача, фактичної вартості товару, реквізитів рахунка тощо.

Орієнтовна сума можливої несплати митних платежів без урахування додаткових витрат на транспортування за митною декларацією складає понад 21 000 гривень.

Отже легковий автомобіль «Renault Megane» вартістю 84 662 гривні було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Такими діями громадянин, як особа, відповідальна за фінансове врегулювання, вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 483 МК України, що підтверджується зібраними у справі доказами, які повністю узгоджуються між собою.

Підстави вважати їх недопустимими відсутні.

Зважаючи на викладені вище обставини, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку про визнання керівника ТзОВ винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 483 МК України та стягненні з нього штрафу в розмірі 150 відсотків вартості товару (126 994 гривні), безпосереднього предмета порушення митних правил, із конфіскацією легкового автомобіля «Renault Megane».

Постанова Рівненського апеляційного суду від 22 січня 2025 року у справі № 569/8303/23 (провадження № 33/4815/160/25) набрала законної сили негайно після її проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

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