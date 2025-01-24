Как ребенку до 14 лет получить документ, удостоверяющий регистрацию в Реестре физических лиц-налогоплательщиков

Документ, удостоверяющий регистрацию в ДРФО малолетнего лица, выдается одному из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность.

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Государственная налоговая служба разъяснила порядок получения ребенком до 14 лет документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

С чего начать?

Подать Учетную карточку физического лица по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением для регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ).

Кто представляет документы?

Для малолетнего ребенка до 14 лет Учетная карточка по ф. № 1ДР представляет один из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представитель по доверенности.

Какие документы нужны?

Свидетельство о рождении ребенка.

Если свидетельство выдано не на украинском языке, необходимо предоставить заверенный в соответствии с законодательством перевод свидетельства на украинский язык (оригинал возвращается после предъявления) и его копию.

Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов).

Дополнительные документы (при необходимости):

- Если родители или один из них на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, нужно предоставить справку о регистрации лица гражданином Украины (по предъявлении возвращается).

- Для подтверждения места жительства (нахождения) можно предоставить: выписку из реестра территориальной общины, паспорт в виде книжечки, временное удостоверение гражданина Украины.

- для подтверждения статуса внутренне перемещенного лица предоставляется справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Куда подавать документы?

К любому контролирующему органу лично или в электронном виде через Е-кабинет или мобильное приложение «Моя налоговая».

Сколько времени это занимает?

Регистрация лица в ГРФЛ осуществляется в течение 3 рабочих дней после обращения.

Как получить готовый документ?

Документ, удостоверяющий регистрацию ребенка в ГРФЛ (карточка налогоплательщика), может быть выдан одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов) или представителю по доверенности.

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