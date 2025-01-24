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Во Львовской области будут судить мужчин, которые вели Viber-каналы, где публиковали места раздачи повесток

22:00, 24 января 2025
Обвиняемые администрировали созданные ими каналы в Viber с целью выявления представителей полиции и ТЦК на Яворовщине.
Во Львовской области будут судить мужчин, которые вели Viber-каналы, где публиковали места раздачи повесток
Фото: tsn.uа
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Во Львовской области будут судить трех мужчин, которые администрировали Viber-каналы, где оповещали о местах проведения мобилизационных мероприятий ТЦК. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, в суд направлены обвинительные акты в отношении 37-летнего жителя Шептицкого и 46-летнего жителя Мостиська. Им инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Установлено, что во время войны обвиняемые администрировали созданные ими каналы в Viber с целью выявления представителей полиции и ТЦК на Яворовщине.

В частности, мужчины распространяли среди подписчиков информацию о датах и ​​местах пребывания работников вышеупомянутых органов, которые проводили мобилизационные мероприятия по призыву граждан. Также беспрепятственно размещать сообщения на такую ​​тематику могли сами участники группы.

Кроме того, по аналогичному факту сообщено о подозрении 37-летнему уроженцу Дрогобыча.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов «подачу» такого же материала по тождественной схеме организовал подозреваемый, также являвшийся администратором Viber-группы. Фигурант информировал о времени и месте вручения повесток сотрудниками ТЦК и СП Дрогобыччины и окрестных населенных пунктах.

Таким образом, мужчины препятствовали законной деятельности ВСУ – процессу оповещения военнообязанных и резервистов. Все это способствовало уклонению от исполнения своих обязанностей по защите Отечества пользователями каналов.

В прокуратуре отметили, что противоправные действия жителей Львовской области поставили под угрозу сроки и объемы выполнения мер комплектования военно-организационных структур сил обороны.

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прокуратура повестка мобилизация Viber

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