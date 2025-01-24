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На Львівщині судитимуть чоловіків, які вели Viber-канали, де публікували місця роздачі повісток

22:00, 24 січня 2025
Ообвинувачені адміністрували створені ними канали у Viber, з метою виявлення представників поліції і ТЦК на Яворівщині.
На Львівщині судитимуть чоловіків, які вели Viber-канали, де публікували місця роздачі повісток
Фото: tsn.uа
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На Львівщині судитимуть трьох чоловіків, які адміністрували Viber-канали, де оповіщали про місця проведення мобілізаційних заходів ТЦК. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 37-річного мешканця Шептицького та 46-річного мешканця Мостиська. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлено, що під час війни обвинувачені адміністрували створені ними канали у Viber, з метою виявлення представників поліції і ТЦК на Яворівщині.

Зокрема, чоловіки поширювали серед підписників інформацію про дати і місця перебування працівників вищезгаданих органів, які проводили мобілізаційні заходи щодо призову громадян. Також безперешкодно розміщувати повідомлення на таку тематику мали можливість самі учасники групи.

Окрім цього, за аналогічним фактом повідомлено про підозру 37-річному уродженцю Дрогобича.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років «подачу» такого ж матеріалу за тотожною схемою організував підозрюваний, який також був адміністратором Viber-групи. Фігурант інформував про час та місце вручення повісток співробітниками ТЦК та СП на Дрогобиччині та навколишніх населених пунктах.

Таким чином, чоловіки перешкоджали законній діяльності ЗСУ –  процесу оповіщення військовозобов’язаних та резервістів. Все це сприяло ухиленню від виконання своїх обов’язків з захисту Вітчизни користувачами каналів.

У прокуратурі зазначили, що протиправні дії мешканців Львівщини поставили під загрозу терміни та обсяги виконання заходів комплектування військово-організаційних структур сил оборони.

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прокуратура повістка мобілізація Viber

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