У Києві виписали штрафів на суму понад 1,6 млн грн під час перевірки маршруток

За чотири дні перевірили 430 пасажирських перевізників.

Ілюстративне зображення: varta1

У Києві з 20 січня в координації з Укртрансбезпекою проводяться посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо.

«Лише за чотири дні перевірили 430 пасажирських перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 650 000 грн», - вказав він.

Серед порушень:

відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки.

недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров’я всіх учасників руху.

«Кожен із нас має право на безпечний проїзд та впевненість у відповідності транспорту всім нормам, яким керує кваліфікований і відповідальний водій. Ми не можемо дозволити, щоб через недбалість чи байдужість страждали люди», - наголосив начальник КМВА.

Окрім того, під час перевірки приділили особливу увагу питанню безкоштовного проїзду для захисників.

«Мене глибоко турбують повідомлення про випадки відмови нашим воїнам у праві на безкоштовний проїзд. Такі інциденти надходять із різних районів столиці, і це абсолютно неприйнятно. Соціальний захист наших захисників — це основа, яку ми зобов’язані гарантувати», - зазначив Ткаченко.

Водночас, за його словами, такі випадки є скоріше прикрими винятками, ніж системною проблемою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.