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В Киеве выписали штрафов на сумму свыше 1,6 млн грн во время проверки маршруток

20:32, 24 января 2025
За четыре дня проверили 430 пассажирских перевозчиков.
В Киеве выписали штрафов на сумму свыше 1,6 млн грн во время проверки маршруток
Иллюстративное изображение: varta1
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В Киеве с 20 января в координации с Укртрансбезопасностью проводятся усиленные мероприятия по проверке пассажирских перевозчиков. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, проверки на дороге продолжаются в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока: возле автостанций, конечных станций метро и т.д.

«Лишь за четыре дня проверили 430 пассажирских перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму свыше 1 650 000 грн», – указал он.

Среди нарушений:

  • отсутствие разрешительных документов у водителей пассажирского транспорта, которые перевозят людей без каких-либо гарантий безопасности.
  • несоблюдение режима труда и отдыха, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения.

«Каждый из нас имеет право на безопасный проезд и уверенность в соответствии транспорта всем нормам, которыми руководит квалифицированный и ответственный водитель. Мы не можем позволить, чтобы из-за халатности или безразличия страдали люди», - подчеркнул начальник КГВА.

Кроме того, во время проверки было уделено особое внимание вопросу бесплатного проезда для защитников.

«Меня глубоко беспокоят сообщения о случаях отказа нашим воинам в праве на бесплатный проезд. Такие инциденты поступают из разных районов столицы, и это совершенно неприемлемо. Социальная защита наших защитников – это основа, которую мы обязаны гарантировать», - отметил Ткаченко.

В то же время, по его словам, такие случаи являются скорее досадными исключениями, чем системной проблемой.

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Киев транспорт

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