Нацбанк выпустил новую монету номиналом 5 гривен с шифром – объявлен конкурс

Вокруг трезубца цифрами зашифрованы слова одного известного украинского политического деятеля.

Источник фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Служба внешней разведки Украины», посвященную одной из ведущих составляющих сил безопасности и обороны Украины.

Одной из особенностей монеты есть то, что на ее реверсе размещен стилизованный трезубец, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного известного украинского политического деятеля. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

Служба внешней разведки Украины объявила конкурс среди специалистов по дешифровке, которые в течение определенного периода будет иметь возможность расшифровать закодированное послание. Текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через шесть месяцев с даты ввода ее в обращение. С условиями, сроками проведения конкурса и его результатами можно ознакомиться на официальном сайте Службы внешней разведки.

Памятную монету ввели в обращение 23 января. Она имеет номинал в 5 гривен и изготовлена ​​из нейзильбера. Ее тираж до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

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