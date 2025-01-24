Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень із шифром – оголошено конкурс

Навколо тризуба цифрами зашифровані слова одного відомого українського політичного діяча.

Джерело фото: НБУ

Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Служба зовнішньої розвідки України», присвячену одній із провідних складових сил безпеки і оборони України.

Однієї із особливостей монети є те, що на її реверсі розміщено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного відомого українського політичного діяча. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та кодове слово, обране службою.

Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг. З умовами, термінами проведення конкурсу та його результатами можна ознайомитися на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Пам’ятну монету ввели в обіг 23 січня. Вона має номінал 5 гривень та виготовлена з нейзильберу. Її тираж до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

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