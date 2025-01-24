Для военнослужащих запустят услугу бесплатного хранения репродуктивных клеток

Для запуска проекта Правительство должно утвердить также порядок использования бюджетных средств, а НСЗУ должна заключить соответствующие договоры.

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Правительство утвердило порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих на случай утраты ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, согласно новому порядку, военнослужащие будут иметь возможность безвозмездно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях, предоставляющих услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий. Такая возможность будет доступна военным ВСУ и работникам других структур, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по нацбезопасности.

«Решение направлено на обеспечение права военных на сохранение репродуктивного здоровья и права на биологическое отцовство (материнство), несмотря на риски, связанные с военной службой, что предусмотрено законом», - подчеркнули в Минздраве.

На проект в государственном бюджете на 2025 год было заложено 190 млн грн.

В то же время отмечается, что для запуска проекта Правительство должно утвердить также порядок использования бюджетных средств, а НСЗУ должна заключить соответствующие договоры с медицинскими учреждениями о медицинском обслуживании по предоставлению услуги забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток. После этого будет обнародован перечень учреждений, в которые можно будет обращаться.

В Минздраве объясняют, что военнослужащие смогут обратиться в определенные медицинские учреждения, которые заключат договоры с НСЗУ, для сдачи и последующего хранения своих репродуктивных клеток. Те, кто ранее уже сдал биологический материал и хранит его за собственные средства, получат право на дальнейшее безвозмездное хранение после подачи заявления в заведение здравоохранения.

Как это будет работать?

забору клеток будет предшествовать медицинское обследование, на которое в медучреждение военнослужащего будет направлять командир части;

забор репродуктивных клеток будет производиться в медучреждении по заявлению военнослужащего и по направлению лечащего врача;

забор и хранение криоконсервированных репродуктивных клеток будет производиться в соответствии с порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий.

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