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Для військовослужбовців запустять послугу безкоштовного зберігання репродуктивних клітин

19:53, 24 січня 2025
Для запуску проєкту Уряд повинен затвердити також порядок використання бюджетних коштів, а НСЗУ має укласти відповідні договори.
Для військовослужбовців запустять послугу безкоштовного зберігання репродуктивних клітин
Джерело фото: Depositphotos
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Уряд затвердив порядок зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців на випадок втрати ними репродуктивних функцій під час виконання обов’язків з оборони держави.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, згідно з новим порядком, військовослужбовці матимуть можливість безоплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах, що надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій. Така можливість буде доступна військовим ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях чи здійснюють заходи з нацбезпеки. 

«Рішення спрямоване на забезпечення права військових на збереження репродуктивного здоров'я та права на біологічне батьківство (материнство) попри ризики, пов'язані з військовою службою, що передбачене законом», - наголосили у МОЗ. 

На проєкт у державному бюджеті на 2025 рік заклали 190 млн грн.

Водночас наголошується, що для запуску проєкту Уряд повинен затвердити також порядок використання бюджетних коштів, а НСЗУ має укласти відповідні договори з медичними закладами про медичне обслуговування з надання послуги забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. Після цього буде оприлюднено перелік установ, до яких можна буде звертатися.

У МОЗ пояснюють, що військовослужбовці зможуть звернутися до визначених медичних закладів, які укладуть договори з НСЗУ, для здачі та подальшого зберігання своїх репродуктивних клітин. Ті, хто раніше вже здав біологічний матеріал і зберігає його за власні кошти, отримають право на подальше безоплатне зберігання після подання заяви до закладу охорони здоровʼя. 

Як це працюватиме?

  • забору клітин передуватиме медичне обстеження, на яке у медзаклад військовослужбовця направлятиме командир частини;
  • забір репродуктивних клітин здійснюватиметься у медзакладі за заявою військовослужбовця та за направленням лікуючого лікаря;
  • забір та зберігання кріоконсервованих репродуктивних клітин здійснюватиметься відповідно до порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій.

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МОЗ військові військовослужбовці

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