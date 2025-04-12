У США літак впав на залізничну колію — троє людей загинули, відео

Зазнав аварії літак з трьома людьми на борту.

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Невеликий літак впав на залізничні колії між Флоридою та Новою Англією в США, внаслідок чого троє людей загинули, а одна отримала травми. Про це інформує CBS News.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, близько 10:20 ранку літак Cessna 310 з трьома людьми на борту вилетів з аеропорту Бока-Ратон і прямував до міжнародного аеропорту Таллахассі. Згодом він зазнав аварії.

Начальник пожежної служби Бока-Ратона підтвердив, що всі троє людей, які перебували на борту, загинули в авіакатастрофі. Ще одну людину, яка перебувала неподалік, госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

Триває розслідування обставин катастрофи.

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