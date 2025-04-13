Суд підтвердив порушення при реалізації підакцизних товарів і наклав штраф на підприємця більше 100 тисяч

Підприємцю за порушення при розрахунках з алкоголем накладено штраф на 107,3 тис. гривень.

Фото: Судова влада

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що суд підтвердив штраф на 107,3 тис. гривень для підприємця за порушення під час роздрібної торгівлі алкоголем.

Контролюючим органом проведено фактичну перевірку платника податків, за результатами якої складено акт, в якому зафіксовано порушення пунктів 1, 2, 11 статті 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а саме: платником не забезпечено проведення розрахункових операцій на повну суму покупки через програмний реєстратор розрахункових операцій та не забезпечено проведення розрахункової операції через програмний реєстратор розрахункових операцій для підакцизних товарів з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

На підставі акту перевірки контролюючим органом винесено податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 107,3 тис. гривень.

Судом взято до уваги доводи податківців про те, що для проведення фактичної перевірки була отримана з баз даних ІТС «Податковий блок» почекова інформація, яка надходить на сервер ДПС по дротовим та/або бездротовим каналам зв’язку безпосередньо від реєстратора розрахункових операцій, що зареєстрований та використовувався позивачем.

Під час перевірки зафіксовано, що в період з 07.03.23023 по 10.05.2023 включно, позивачем здійснювався продаж підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з видачею розрахункових документів (чеки РРО) не встановленої форми та змісту (в чеках відсутні такі обов’язкові реквізити: літерне позначення, розмір ставки та загальна сума акцизного податку, цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (серія та номер)) без використання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Колегія суддів зауважила, що контролюючий орган в межах цієї справи, під час проведення фактичної перевірки, мав правову можливість використовувати податкову інформацію, яка міститься в СОД РРО, зокрема щодо перевірки наявності (відсутності) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, інформація та дані якої є фактичним відображенням (дублюванням) розрахункових операцій проведених позивачем у відповідний період.

З матеріалів справи встановлено, що позивач під час судового розгляду справи не надав жодного належного та допустимого доказу, яким могли бути спростовані висновки податкового органу, що використана контролюючим органом податкова інформація, яка міститься в СОД РРО, зокрема щодо відсутності обов’язкового реквізиту у фіскальному чеку на товари (послуги), виданому суб’єктом господарювання – платником акцизного податку, а саме цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, є відмінною від наявних у позивача електронних розрахункових документах.

Колегія суддів акцентувала увагу, що відповідно до правової позиції Верховного Суду, зазначеній у постанові від 26.07.2023 у справі №280/4696/22, норми Податкового кодексу України не передбачають такого порядку здійснення фактичної перевірки, як фіксація тільки тих фактів, які будуть виявлені на місці проведення такої перевірки, та не встановлюють такого обмеження, як фіксація лише тих порушень законодавства, які будуть виявлені на місці та в день проведення такої перевірки, і які вчинені платником під час здійснення контролюючим органом фактичної перевірки. Крім того, такі доводи позивача не спростовують фактів виявлених порушень.

Зазначені аргументи призвели до прийняття постанови Другим апеляційним адміністративним судом від 10.03.2025 у справі № 440/4936/24 на користь контролюючого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.