Пенсіонери можуть отримати майже тисячу гривень доплати — що для цього потрібно

Деякі пенсіонери можуть отримати доплату майже 1000 гривень, але є певні вимоги.

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В Україні пенсіонери, які живуть самі і потребують допомоги, можуть отримувати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн. Про це пише "На пенсії".

Виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність.

Для того, щоб бути віднесеним до категорії одиноких пенсіонерів, потрібно відповідати певним вимогам:

отримувати пенсію за віком;

потребувати догляду;

жити одному/одній;

досягти 80-річного віку.

Важливим моментом є потреба у догляді, яка підтверджена лікарським висновком. Проте людина не повинна отримувати окрім пенсії за віком виплату у зв’язку з інвалідністю чи іншу допомогу.

Пакет документів для оформлення виплати одинокому пенсіонеру повинен містити:

паспорт і ІПН;

довідку від лікаря про стан здоров’я і необхідність у догляді;

виписку, яка підтверджує, що особа не отримає жодних виплат окрім пенсії.

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