Пенсіонери можуть отримати майже тисячу гривень доплати — що для цього потрібно

В Україні пенсіонери, які живуть самі і потребують допомоги, можуть отримувати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн. Про це пише "На пенсії".
Виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність.
Для того, щоб бути віднесеним до категорії одиноких пенсіонерів, потрібно відповідати певним вимогам:
Важливим моментом є потреба у догляді, яка підтверджена лікарським висновком. Проте людина не повинна отримувати окрім пенсії за віком виплату у зв’язку з інвалідністю чи іншу допомогу.
Пакет документів для оформлення виплати одинокому пенсіонеру повинен містити:
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