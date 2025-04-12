Пенсионеры могут получить почти тысячу гривен доплаты — что для этого нужно

В Украине пенсионеры, которые живут одни и нуждаются в помощи, могут получать ежемесячную доплату в размере 944 грн. Об этом пишет "На пенсии".
Выплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Чтобы быть отнесенным к категории одиноких пенсионеров, необходимо соответствовать определенным требованиям:
- получать пенсию по возрасту;
- нуждаться в уходе;
- жить одному/одной;
- достигнуть 80-летнего возраста.
Важно, что потребность в уходе должна быть подтверждена медицинским заключением. Однако человек не должен получать, кроме пенсии по возрасту, выплату по инвалидности или другую помощь.
Пакет документов для оформления выплаты одинокому пенсионеру должен содержать:
- паспорт и ИНН;
- справку от врача о состоянии здоровья и необходимости в уходе;
- выписку, подтверждающую, что лицо не получит никаких выплат, кроме пенсии.
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