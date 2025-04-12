Пенсионеры могут получить почти тысячу гривен доплаты — что для этого нужно

Некоторые пенсионеры могут получить доплату почти 1000 гривен, но есть определенные требования.

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В Украине пенсионеры, которые живут одни и нуждаются в помощи, могут получать ежемесячную доплату в размере 944 грн. Об этом пишет "На пенсии".

Выплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Чтобы быть отнесенным к категории одиноких пенсионеров, необходимо соответствовать определенным требованиям:

- получать пенсию по возрасту;

- нуждаться в уходе;

- жить одному/одной;

- достигнуть 80-летнего возраста.

Важно, что потребность в уходе должна быть подтверждена медицинским заключением. Однако человек не должен получать, кроме пенсии по возрасту, выплату по инвалидности или другую помощь.

Пакет документов для оформления выплаты одинокому пенсионеру должен содержать:

- паспорт и ИНН;

- справку от врача о состоянии здоровья и необходимости в уходе;

- выписку, подтверждающую, что лицо не получит никаких выплат, кроме пенсии.

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