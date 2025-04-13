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Суд подтвердил нарушения при реализации подакцизных товаров и наложил штраф на предпринимателя более 100 тысяч

07:18, 13 апреля 2025
Предпринимателю за нарушение при расчетах с алкоголем наложен штраф на 107,3 ​​тыс. гривен.
Суд подтвердил нарушения при реализации подакцизных товаров и наложил штраф на предпринимателя более 100 тысяч
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что суд подтвердил штраф в 107,3 тыс. гривен для предпринимателя за нарушения при розничной торговле алкоголем.

Контролирующим органом была проведена фактическая проверка плательщика налогов, по результатам которой составлен акт, в котором зафиксированы нарушения пунктов 1, 2, 11 статьи 3 Закона Украины от 06.07.1995 № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», а именно: плательщик не обеспечил проведение расчетных операций на полную сумму покупки через программный регистратор расчетных операций и не обеспечил проведение расчетной операции через программный регистратор расчетных операций для подакцизных товаров с использованием режима предварительного программирования наименования товаров с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ЗЕД, наименования товаров, цен товаров и учета их количества, а также с указанием цифрового значения штрих-кода марки акцизного налога (серия и номер) при розничной торговле алкогольными напитками.

На основании акта проверки контролирующим органом вынесено налоговое уведомление-решение о применении штрафных (финансовых) санкций на сумму 107,3 тыс. гривен.Суд учел доводы налоговиков о том, что для проведения фактической проверки была получена из баз данных ИТС «Налоговый блок» чековая информация, которая поступает на сервер ГНС по проводным и/или беспроводным каналам связи

непосредственно от регистратора расчетных операций, зарегистрированного и использовавшегося истцом.

Во время проверки было зафиксировано, что в период с 07.03.2023 по 10.05.2023 включительно, истец осуществлял продажу подакцизных товаров (алкогольных напитков) с выдачей расчетных документов (чеки РРО) ненадлежащей формы и содержания (в чеках отсутствуют такие обязательные реквизиты: буквенное обозначение, размер ставки и общая сумма акцизного налога, цифровое значение штрих-кода марки акцизного налога на алкогольные напитки (серия и номер)) без использования режима программирования с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ЗЕД.

Коллегия судей отметила, что контролирующий орган в рамках этого дела, при проведении фактической проверки, имел правовую возможность использовать налоговую информацию, содержащуюся в СОД РРО, в том числе для проверки наличия (отсутствия) цифрового значения штрих-кода марки акцизного налога на алкогольные напитки, информация и данные которой являются фактическим отражением (дублированием) расчетных операций, проведенных истцом в соответствующий период.

Из материалов дела установлено, что истец во время судебного разбирательства дела не представил ни одного надлежащего и допустимого доказательства, которым могли бы быть опровергнуты выводы налогового органа о том, что использованная контролирующим органом налоговая информация, содержащаяся в СОД РРО, в частности, относительно отсутствия обязательного реквизита в фискальном чеке на товары (услуги), выданном субъектом хозяйствования — плательщиком акцизного налога, а именно цифрового значения штрих-кода марки акцизного налога на алкогольные напитки, отличается от имеющихся у истца электронных расчетных документов.

Коллегия судей акцентировала внимание, что в соответствии с правовой позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 26.07.2023 в деле №280/4696/22, нормы Налогового кодекса Украины не предусматривают такого порядка проведения фактической проверки, как фиксация только тех фактов, которые будут выявлены на месте проведения такой проверки, и не устанавливают такого ограничения, как фиксация только тех нарушений законодательства, которые будут выявлены на месте и в день проведения такой проверки, и которые совершены плательщиком при проведении контролирующим органом фактической проверки. Кроме того, такие доводы истца не опровергают факты выявленных нарушений.

Указанные аргументы привели к принятию постановления Вторым апелляционным административным судом от 10.03.2025 в деле № 440/4936/24 в пользу контролирующего органа.

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суд налоговая

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