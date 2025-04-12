В США самолет упал на железнодорожный путь — три человека погибли, видео

Потерпел крушение самолет с тремя людьми на борту.

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Небольшой самолет упал на железнодорожные пути между Флоридой и Новой Англией в США, в результате чего три человека погибли, а один получил травмы. Об этом сообщает CBS News.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, около 10:20 утра самолет Cessna 310 с тремя людьми на борту вылетел из аэропорта Бока-Ратон и направлялся в международный аэропорт Таллахасси. Впоследствии он потерпел крушение.

Начальник пожарной службы Бока-Ратона подтвердил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли в авиакатастрофе. Еще один человек, находившийся неподалеку, был госпитализирован, его жизни пока ничего не угрожает.

Продолжается расследование обстоятельств катастрофы.

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