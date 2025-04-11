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Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну

15:16, 11 квітня 2025
Мінцифри пропонується включити до складу сектору безпеки і оборони, однак ГНЕУ ВР зауважило, що у Міноборони вже працюють підрозділи, відповідальні за впровадження та розвиток новітніх технологій.
Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони – комітет рекомендував прийняти законопроект Кабміну
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Парламентський комітет з нацбезпеки рекомендує Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроект 13141 про внесення змін до Закону «Про національну безпеку України» щодо діяльності органів, які входять до складу сектору безпеки і оборони.

Цим законопроектом пропонується включити Міністерство цифрової трансформації до складу сектору безпеки і оборони України.

Як зазначає у пояснювальній записці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, прийняття законопроекту обумовлено необхідністю оперативного реагування на нові виклики, зумовлені технологічною еволюцією війни та зростанням ролі інноваційних підходів у захисті державного суверенітету.

Як зазначає Федоров, Ставкою Верховного Головнокомандувача ЗСУ було прийнято рішення про необхідність утворення центрального органу виконавчої влади з повноваженнями щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інновацій, технологій, та робототехніки, проведення випробувань та досліджень інноваційних технологій, у тому числі технологій подвійного та військового призначення.

Разом з тим, зокрема з метою економії бюджетних коштів та більш оперативного вирішення пропонується покласти відповідні повноваження на існуюче Мінцифри.

До основних повноважень Мінцифри віднесуть:

  • визначення пріоритетних напрямів розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • забезпечення нормативно-правового регулювання і розроблення та організація виконання державних програм
  • організація взаємодії між суб’єктами господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки тощо;
  • створення та підтримка інфраструктури для випробування, тестування та демонстрації зразків;
  • вжиття заходів щодо організації забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, безпілотними системами та іншими інноваційними технологіями, зокрема подвійного використання та військового призначення з метою стимулювання ефективності бойового використання відповідних технологій тощо.

Разом із тим, як зазначає Головне науково-експертне управління парламенту, наразі основну роль у формуванні та здійсненні державної політики у сфері оборони відіграє Міністерство оборони. При цьому у структурі Міноборони функціонують підрозділи, діяльність яких спрямована на впровадження та розвиток різних новітніх технологій у військовій сфері, зокрема Директорат цифрової трансформації у сфері оборони, Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки тощо. Тобто, нині в Міністерстві оборони існують структурні підрозділи, які повинні здійснювати діяльність у сфері модернізації військової техніки, що також цілком може охоплювати впровадження та використання засобів роботизації та робототехніки.

«Зважаючи на це, на нашу думку, діяльність правоохоронних та інших державних органів у сфері оборони може бути передбачена частково у межах їхніх основних повноважень та задля забезпечення підтримання функціонування та допомоги ЗСУ, іншим військовим формуванням, особливо під час дії воєнного стану. Проте розподіл сфери оборони на декілька видів (у даному разі – виокремлення напряму інноваційних технологій у сфері оборони, робототехніки та роботизації) та наділення різних органів державної влади частково схожими повноваженнями у цій сфері (формування та реалізація державної політики, забезпечення нормативно-правового регулювання, сприяння розвитку наукових досліджень, освітніх і навчальних програм) зумовить відсутність єдності та координації діяльності сфери оборони і може призвести до негативного ефекту у діяльності ЗСУ.

У цьому контексті звертаємо увагу, що у проекті не врегульовуються питання характеру взаємовідносин ЦОВВ у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації (на відміну від інших державних органів, які входять до складу сектору безпеки і оборони України) з органами та посадовими особами, що здійснюють керівництво, координацію та інші функції у складі сектору безпеки і оборони», зауважило ГНЕУ.

Автор: Наталя Мамченко

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Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

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