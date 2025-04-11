Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – комитет рекомендовал принять законопроект Кабмина

Минцифры предлагается включить в состав сектора безопасности и обороны, однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в Минобороны уже работают подразделения, ответственные за внедрение и развитие новейших технологий.

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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности рекомендует Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект 13141 о внесении изменений в Закон «О национальной безопасности Украины» относительно деятельности органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны.

Этим законопроектом предлагается включить Министерство цифровой трансформации в состав сектора безопасности и обороны Украины.

Как отмечает в пояснительной записке министр цифровой трансформации Михаил Федоров, принятие законопроекта обусловлено необходимостью оперативного реагирования на новые вызовы, вызванные технологической эволюцией войны и ростом роли инновационных подходов в защите государственного суверенитета.

По словам Федорова, Ставкой Верховного Главнокомандующего ВСУ было принято решение о необходимости создания центрального органа исполнительной власти с полномочиями по реализации государственной политики в сфере развития инноваций, технологий, робототехники, проведения испытаний и исследований инновационных технологий, включая технологии двойного и военного назначения.

Вместе с тем, в частности, с целью экономии бюджетных средств и более оперативного решения предлагается возложить соответствующие полномочия на существующее Минцифры.

К основным полномочиям Минцифры отнесут:

определение приоритетных направлений развития робототехники, роботизации, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, включая технологии двойного и военного назначения;

обеспечение нормативно-правового регулирования, разработка и организация выполнения государственных программ;

организация взаимодействия между субъектами хозяйствования, осуществляющими разработку и производство робототехники и т.д.;

создание и поддержка инфраструктуры для испытаний, тестирования и демонстрации образцов;

принятие мер по обеспечению компонентов сектора безопасности и обороны робототехникой, беспилотными системами и другими инновационными технологиями, включая технологии двойного и военного назначения, с целью стимулирования эффективности боевого применения соответствующих технологий и т.д.

Вместе с тем, как отмечает Главное научно-экспертное управление парламента, в настоящее время основную роль в формировании и реализации государственной политики в сфере обороны играет Министерство обороны. При этом в структуре Минобороны функционируют подразделения, деятельность которых направлена на внедрение и развитие различных новейших технологий в военной сфере, в частности Директорат цифровой трансформации в сфере обороны, Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники и т.д. То есть, в Министерстве обороны уже существуют структурные подразделения, которые должны осуществлять деятельность в сфере модернизации военной техники, что также вполне может включать внедрение и использование средств роботизации и робототехники.

«Учитывая это, на наш взгляд, деятельность правоохранительных и других государственных органов в сфере обороны может быть частично предусмотрена в рамках их основных полномочий и для обеспечения поддержки функционирования и помощи ВСУ, другим военным формированиям, особенно во время действия военного положения. Однако разделение сферы обороны на несколько видов (в данном случае – выделение направления инновационных технологий в сфере обороны, робототехники и роботизации) и наделение различных органов государственной власти частично схожими полномочиями в этой сфере (формирование и реализация государственной политики, обеспечение нормативно-правового регулирования, содействие развитию научных исследований, образовательных и учебных программ) приведет к отсутствию единства и координации деятельности сферы обороны и может вызвать негативный эффект в деятельности ВСУ.

В этом контексте обращаем внимание, что в проекте не урегулированы вопросы характера взаимоотношений центральных органов исполнительной власти в сферах цифровых инноваций и технологий, робототехники и роботизации (в отличие от других государственных органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны Украины) с органами и должностными лицами, осуществляющими руководство, координацию и другие функции в составе сектора безопасности и обороны», – отметило Главное научно-экспертное управление.

Автор: Наталя Мамченко

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