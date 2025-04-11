Срок действия договора об управлении многоквартирным домом является его существенным условием, а признание этого условия недействительным влечет недействительность всего договора — КХС ВС

ОСМД подало в суд иск к ООО с требованием признать отдельные пункты договора об управлении домом недействительными из-за их несоответствия законодательству и типовому договору, утвержденному Кабмином.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Признание недействительным условия о сроке действия договора управления многоквартирным домом, превышающего установленный законодательством годичный срок, влечет недействительность всего договора.

Такой вывод сделал Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

ОСМД обратилось в суд с иском к ТОВ о признании недействительными отдельных пунктов заключенного ими договора об оказании услуг по управлению многоквартирным домом на основании их несоответствия положениям законодательства и содержанию типового договора, утвержденного постановлением Кабмина. Истец, в частности, обращал внимание на то, что этот договор заключен на срок семь лет.

КХС ВС отменил постановление апелляционного суда в части отказа в удовлетворении иска и вынес в этой части новое решение — о его удовлетворении, признав, что оспариваемый договор является недействительным в целом, а не отдельные его положения.

При этом КХС ВС отметил, что предусмотренное ч. 6 ст. 11 Закона Украины «О особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» ограничение срока договора сроком, не превышающим одного года, выполняет функцию гарантии прав совладельцев, создавая условия для надлежащего управления, содержания дома, эффективного использования общего имущества, а также обеспечения качественного предоставления жилищно-коммунальных и других услуг.

Заключение долгосрочных договоров, превышающих установленные законом сроки, может создать ситуацию, когда совладельцы теряют возможность оперативно влиять на договорные отношения и реагировать на нарушения или недостатки в выполнении управляющим своих обязанностей.

В понимании ст. 179 ХК Украины изменение срока действия договора путем его увеличения не является конкретизацией условий типового договора.

При этом, поскольку срок действия договора — одно из его существенных условий, договор без согласования положений относительно срока теряет свою юридическую силу, так как такое условие является неотделимым от сущности договора.

Таким образом, учитывая доказанную недействительность положения сделки, которое является ее существенным условием, КХС ВС пришел к выводу, что оспариваемый договор подлежит признанию недействительным в полном объеме.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 27 ноября 2024 года по делу № 910/17027/23 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.