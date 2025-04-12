Домашній кривдник на Хмельниччині розкаявся та вибачився: що вирішив суд

Чоловік принижував, залякував співмешканку та погрожував фізичною розправою.

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У Хмельницькій області 59-річного жителя Ізяславської громади визнано винним у вчиненні домашнього насильства, повідомляє обласна прокуратура.

Було доведено, що чоловік регулярно застосовував психологічне насильство щодо своєї співмешканки.

Він принижував та залякував жінку, погрожував фізичною розправою, висловлювався на її адресу лайкою. Ці дії призвели до погіршення її самопочуття, як психічного, так і фізичного.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та публічно вибачився.

Чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді пробаційного нагляду терміном на 1 рік 6 місяців з покладанням певних обов’язків – періодично з’являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця роботи, проживання, навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також він має брати участь у програмі для кривдників, яка передбачає зміну насильницької поведінки та формування нової моделі поведінки.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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