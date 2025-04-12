Домашний обидчик на Хмельнитчине раскаялся и принес извинения: что решил суд

Мужчина унижал, запугивал сожительницу и угрожал физической расправой.

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В Хмельницкой области 59-летний житель Изяславской общины признан виновным в совершении домашнего насилия, сообщает областная прокуратура.

Было доказано, что мужчина регулярно применял психологическое насилие в отношении своей сожительницы.

Он унижал и запугивал женщину, угрожал физической расправой, высказывался в ее адрес бранью. Эти действия привели к ухудшению ее самочувствия, как психического, так и физического.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и публично извинился.

Мужчина признан виновным и назначен наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год 6 месяцев с возложением определенных обязанностей – периодически появляться для регистрации, сообщать об изменении места работы, проживания, обучения и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Также он должен участвовать в программе для обидчиков, которая предполагает изменение насильственного поведения и формирование новой модели поведения.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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