Укрзалізниця випустила на маршрут відремонтовані плацкартні вагони – фото

У вагонах облаштували систему кондиціювання та встановили вакуумні туалети.

Джерело фото: УЗ

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Укрзалізниця запустила на маршрути ще два пасажирських плацкартних вагони, у яких провели ремонт. Вони курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ – Чернівці «Буковина».

«Продовжуємо виконувати капітально-відновлювальні ремонти пасажирських вагонів, тож сьогодні запускаємо ще два плацкартних вагони, відремонтованих на власних потужностях Укрзалізниці», - вказали в УЗ 11 квітня.

Зокрема, вже традиційно для такого типу вагонів залізничники:

оновили інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та додали електронні табло зовні та всередині поїзда;

облаштували систему кондиціювання;

встановили вакуумні туалети та повністю оновили загальний інтерʼєр вбиралень;

додали маркування шрифтом Брайля для номерів місць та інших зон;

оновили освітлення та індивідуальне керування ним;

розмістили біля місць кожного пасажира стандартні розетки, порти USB та Type-C та тримачі для мобільних телефонів.

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