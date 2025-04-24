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Індія перекрила потік води у річці Інд до Пакистану, відео

22:07, 24 квітня 2025
Пакистан раніше заявляв, що буде розцінювати такі дії, як акт війни.
Індія перекрила потік води у річці Інд до Пакистану, відео
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У четвер, 24 квітня, Індія зупинила потік води річки Інд в Пакистан, перекривши шлюзи на своїх дамбах. Про це повідомило видання Asian News International та опублікувало відео.

Таким чином, вперше після підписання угоди про води Інду з 1960 року Індія пішла на безпрецедентний крок і закрила всі 4 шлюзи великої річки, що несе воду до Пакистану.

Раніше у Пакистані заявляли, що розглядатиме такі дії як акт війни.

«Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до Договору про води Інду, розглядатиметься як акт війни, і на неї дадуть відповідь з усією силою», - пригрозили в Пакистані.

Також Ісламабад заявив, що залишає за собою право призупинити Шимлійський договір, який врегулював результати війни 1971 року.

Крім того, місцеві жителі Пакистану повідомляють про літаки біля кордону з Індією.

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Індія

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