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Селфі під час скорботи: європейських лідерів розкритикували за фото перед похороном Папи Римського

15:16, 27 квітня 2025
Політиків розкритикували за фотосесію на траурній церемонії.
Селфі під час скорботи: європейських лідерів розкритикували за фото перед похороном Папи Римського
Джерело фото: Vatican News PL / Х
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Перед похороном Папи Римського Франциска — моментом світової скорботи — кілька високопосадовців влаштували фотосесію. Селфі від польської делегації та прем’єр-міністра німецької Баварії Маркуса Зедера облетіли соцмережі та викликали хвилю обурення користувачів. Про це повідомляють польський телеканал TVN24 і німецька газета Tagesspiegel.

Ватиканська пресслужба опублікувала у X фото, на якому чітко видно: президент Польщі Анджей Дуда з першою леді, віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш та спікер Сейму Шимон Головня, який у цей момент тримає телефон перед собою, роблячи знімок.

Реакція соцмереж була миттєвою. Польських політиків обурено порівнювали зі «старшокласниками на екскурсії», закликаючи до більшої поваги та серйозності, пише TVN24.

У відповідь на шквал критики Головня опублікував зроблене фото, заявивши: «Треба зовсім не мати сорому, щоб у такий момент починати політичну війну». Він також виправдався, мовляв, фотографував не себе, а натовп людей на площі Святого Петра.

Також відвідав похорон Папи Римського Франциска і президент США Джо Байден. Але багато хто відзначив, що поводився він не дуже доречно. На кадрах з місця церемонії прощання видно, що Байден знаходиться в хорошому настрої, фотографувався і обдаровував присутніх променистою усмішкою.

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