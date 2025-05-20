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У Коста-Риці спіймали кота-наркокур’єра у в’язниці: він ніс пакети з наркотиками, відео

14:06, 20 травня 2025
У Коста-Риці працівники в'язниці спіймали кота з двома пакетами наркотиків
У Коста-Риці спіймали кота-наркокур’єра у в’язниці: він ніс пакети з наркотиками, відео
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У в’язниці Коста-Рики співробітники затримали кота, який переносив пакети з наркотиками, прив’язані до його тіла. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на відео, яке зафіксувало інцидент.

Тварину помітили на території виправного закладу в Покосі, що на північному сході країни. Один із працівників звернув увагу на кота, який пересувався зеленою зоною закладу, і негайно підняв тривогу.

Після затримання у кота виявили два пакети з невідомими речовинами, які, як підозрюється, є наркотиками.

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