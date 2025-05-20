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В Коста-Рике поймали кота-наркокурьера в тюрьме: он нес пакеты с наркотиками, видео

14:06, 20 мая 2025
В Коста-Рике сотрудники тюрьмы поймали кота с двумя пакетами наркотиков.
В Коста-Рике поймали кота-наркокурьера в тюрьме: он нес пакеты с наркотиками, видео
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В исправительном учреждении Коста-Рики сотрудники задержали кота, который переносил пакеты с наркотиками, привязанные к его телу. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на видео, зафиксировавшее инцидент.

Животное заметили на территории тюрьмы в Покоси, что на северо-востоке страны. Один из работников обратил внимание на кота, который передвигался по зелёной зоне учреждения, и немедленно поднял тревогу.

После задержания у кота обнаружили два пакета с неизвестными веществами, которые, как подозревается, являются наркотиками.

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