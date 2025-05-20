Практика судов
  1. В Украине

На Житомирщине двое молодых людей издевались над людьми, били и снимали это на видео

15:00, 20 мая 2025
19-летний и 20-летний парни, которые избивали людей и выкладывали видео в сеть, взяты под стражу.
На Житомирщине двое молодых людей издевались над людьми, били и снимали это на видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области взяли под стражу 19-летнего и 20-летнего парня, которые в г. Коростышев избивали людей и выкладывали видео в сеть. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, молодые люди в течение апреля 2025 года издевались над местными жителями, наносили им побои и запугивали. Все это они снимали на свои мобильные телефоны и выкладывали в социальные сети. В настоящее время задокументированы по меньшей мере три таких случая, принимаются меры по установлению других фактов.

Коростышевский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура побои Житомирская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Наше оружие — это оружие Европы»: Рустем Умеров призвал партнеров из ЕС сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности

Во время обсуждения новой оборонной инициативы ЕС SAFE Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности БПЛА и 155-мм боеприпасов.

Мобилизация не спасет коррупционеров от приговора – депутаты предлагают изменения в УК и УПК

Депутаты указывают, что на данный момент имеет место ситуация, когда лицо в течение длительного времени проходит военную службу, судебное производство приостановлено, а сроки привлечения к уголовной ответственности продолжают истекать, в результате чего обвиняемые могут избежать уголовной ответственности.

С 2022 года незаконно выехали за границу не менее 45 тысяч мужчин – Временная следственная комиссия Верховной Рады

Число граждан, удачно или неудачно осуществлявших незаконное пересечение границы, достигает, по меньшей мере, 75 тысяч человек.

Кабмин утвердил порядок трудоустройства на госслужбу через портал Дія

Кандидат выбирает из перечня вакансий, размещенных на портале Дія, должность и формирует запрос на вакансию средствами портала Дія, который, в частности, должен содержать информацию об образовании, опыте работы, нахождении на воинском учете, а также подтверждение об отсутствии нарушений правил воинского учета.

Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о создании Специализированного административного суда

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду