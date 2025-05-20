На Житомирщине двое молодых людей издевались над людьми, били и снимали это на видео

19-летний и 20-летний парни, которые избивали людей и выкладывали видео в сеть, взяты под стражу.

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В Житомирской области взяли под стражу 19-летнего и 20-летнего парня, которые в г. Коростышев избивали людей и выкладывали видео в сеть. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, молодые люди в течение апреля 2025 года издевались над местными жителями, наносили им побои и запугивали. Все это они снимали на свои мобильные телефоны и выкладывали в социальные сети. В настоящее время задокументированы по меньшей мере три таких случая, принимаются меры по установлению других фактов.

Коростышевский районный суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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