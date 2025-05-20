На Житомирщині двоє молодиків знущалися з людей, били та знімали це на відео

19-річного та 20-річного хлопців, які били людей і викладали відео в мережу, взято під варту.

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На Житомирщині взяли під варту 19-річного та 20-річного хлопців, які в Коростишеві били людей і викладали відео в мережу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, молодика протягом квітня 2025 року знущалися з місцевих жителів, завдавали їм побоїв та залякували. Усе це вони знімали на власні мобільні телефони та викладали в соціальні мережі. Наразі задокументовано щонайменше три такі випадки, вживаються заходи для встановлення інших фактів.

Коростишівський районний суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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