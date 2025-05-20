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Заречный райсуд Сумы предупреждает о мошенниках, которые обещают за деньги повлиять на результаты судебного разбирательства

15:09, 20 мая 2025
Мошенники через мессенджеры от имени суда предлагают за деньги повлиять на результаты рассмотрения дел по управлению авто в состоянии опьянения.
Заречный райсуд Сумы предупреждает о мошенниках, которые обещают за деньги повлиять на результаты судебного разбирательства
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Заречный районный суд города Сумы сообщает об активизации интернет-мошенников, которые от имени суда через мессенджеры предлагают за деньги повлиять на результаты рассмотрения дел по управлению в состоянии опьянения.

«В связи с неоднократными случаями поступления гражданам сообщений через мессенджеры (Telegram, Viber и т. п.), в которых неизвестные лица предлагают за денежное вознаграждение повлиять на результаты судебного разбирательства, в частности, по материалам об админправонарушениях по ст. 130 КУоАП, официально сообщаем: работники суда не имеют никакого отношения к подобным действиям», — сообщили в Заречном райсуде.

В суде отметили, что все предложения с обещаниями повлиять на судебное решение за деньги являются противоправными и свидетельствуют о мошеннических действиях.

В случае получения подобного рода сообщений граждан призывают:

  • воздержаться от любых контактов с мошенниками;
  • сохранить скриншоты или другие доказательства общения;
  • немедленно обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением;
  • по возможности — сообщить суду для реагирования в пределах полномочий.

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суд Сумы

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