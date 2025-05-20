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Зарічний райсуд міста Суми попереджає про шахраїв, які обіцяють за гроші вплинути на результати судового розгляду

15:09, 20 травня 2025
Шахраї через месенджери від імені суду пропонують за гроші вплинути на результати розгляду справ щодо керування у стані сп’яніння.
Зарічний райсуд міста Суми попереджає про шахраїв, які обіцяють за гроші вплинути на результати судового розгляду
Фото: Зарічний районний суд м. Суми
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Зарічний районний суд міста Суми повідомляє про активізацію інтернет-шахраїв, які від імені суду через месенджери пропонують за гроші вплинути на результати розгляду справ щодо керування у стані сп’яніння. 

"У зв’язку з неодноразовими випадками надходження громадянам повідомлень через месенджери (Telegram, Viber тощо), в яких невідомі особи пропонують за грошову винагороду вплинути на результати судового розгляду, зокрема, щодо матеріалів про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП, офіційно повідомляємо: працівники суду не мають жодного відношення до подібних дій", - повідомили у Зарічному райсуді.

У суді зазначили, що усі пропозиції з обіцянками вплинути на судове рішення за гроші є протиправними і свідчать про шахрайські дії.

У разі отримання подібного роду повідомлень громадян закликають:

  • утриматися від будь-яких контактів із шахраями;
  • зберегти скриншоти або інші докази комунікації;
  • негайно звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою;
  • за можливості — повідомити суд для реагування в межах повноважень.

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