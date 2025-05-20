Зарічний райсуд міста Суми попереджає про шахраїв, які обіцяють за гроші вплинути на результати судового розгляду

Шахраї через месенджери від імені суду пропонують за гроші вплинути на результати розгляду справ щодо керування у стані сп’яніння.

Фото: Зарічний районний суд м. Суми

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Зарічний районний суд міста Суми повідомляє про активізацію інтернет-шахраїв, які від імені суду через месенджери пропонують за гроші вплинути на результати розгляду справ щодо керування у стані сп’яніння.

"У зв’язку з неодноразовими випадками надходження громадянам повідомлень через месенджери (Telegram, Viber тощо), в яких невідомі особи пропонують за грошову винагороду вплинути на результати судового розгляду, зокрема, щодо матеріалів про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП, офіційно повідомляємо: працівники суду не мають жодного відношення до подібних дій", - повідомили у Зарічному райсуді.

У суді зазначили, що усі пропозиції з обіцянками вплинути на судове рішення за гроші є протиправними і свідчать про шахрайські дії.

У разі отримання подібного роду повідомлень громадян закликають:

утриматися від будь-яких контактів із шахраями;

зберегти скриншоти або інші докази комунікації;

негайно звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою;

за можливості — повідомити суд для реагування в межах повноважень.

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