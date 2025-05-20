Льготы на коммунальные услуги — кто именно и какими видами льгот может воспользоваться

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Фото: fakty.com.ua

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Министерство социальной политики Украины напомнило, кто именно и какими видами льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг может воспользоваться.

Что такое льгота?

Льгота — это установленное законодательством преимущество, предоставляемое отдельным — определенным — категориям лиц. Например, это могут быть:

ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и др.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться:

без учета доходов

с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Если в одном жилом помещении право на льготу имеют одновременно несколько человек (например, в семье — двое участников боевых действий), расчет суммы льготы производится одному из них. При этом льгота рассчитывается тому, кто имеет право на больший процент скидки.

Какие бывают виды льгот по оплате ЖКУ?

Виды льгот определены специальным Порядком. Украинцы могут получить льготы на следующие услуги:

пользование жильем (квартплата, плата за содержание домов и придомовых территорий);

управление многоквартирным домом, коммунальные услуги (централизованная подача холодной и горячей воды, водоотведение, отопление, электроснабжение, природный газ — в том числе его транспортировка, распределение и поставка, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

пользование твердым бытовым топливом и сжиженным газом.

Кто имеет право на льготы?

Право на льготы по оплате ЖКУ, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа имеют такие категории граждан:

лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, супруги и опекуны детей умерших ликвидаторов; семьи, в которых есть дети с инвалидностью, связанной с Чернобылем; дети, пострадавшие от катастрофы;

участники войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, вдовы/вдовцы и родители умерших лиц с такими заслугами;

ветераны военной службы, МВД, Нацполиции и других силовых структур, их погибшие супруги/супруги;

лица с инвалидностью, полученной при прохождении военной службы, семьи погибших военных, в том числе без вести пропавших;

лица с особыми трудовыми заслугами перед Родиной, их вдовы/вдовцы и родители;

реабилитированные лица по законам Украины, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, иных мест принудительного содержания, включая инвалидов среди них, вдовы/вдовцы жертв нацистских преследований, депортированные лица пенсионного возраста или с инвалидностью, дети войны;

семьи погибших спасателей (служба гражданской защиты), а также лица, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа, в которых трое и более детей проживают не менее года;

пенсионеры, ранее работавшие в селах педагогами, медиками, фармацевтами, библиотекарями, специалистами по защите растений и продолжающие там проживать;

пенсионеры, работавшие в государственных или коммунальных учреждениях культуры или образования в сфере культуры в сельской местности и продолжающие там проживать.

Куда подать документы для назначения льготы?

Подать заявление с необходимыми документами можно одним из удобных способов:

лично в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте в ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ.

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