После телефонного разговора Трампа и Путина статус-кво не изменился — Михаил Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что США, как и прежде, остаются глобальным посредником, который все еще считает, что Россия способна к переговорам и готова выйти из войны ради бизнеса.

Фото: president.gov.ua

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Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным существенно не повлиял на ход событий в войне. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что США, как и прежде, остаются глобальным посредником.

«К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился. Украина, как и прежде, предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня — повсеместное, продолжительное, обязательное… Европа полностью поддерживает Украину в этом, абсолютно четко понимает все риски, которые несет и сама война, и ее отсроченные последствия... США, как и прежде, остаются глобальным посредником, который все еще считает, что Россия способна к переговорам и готова выйти из войны ради бизнеса/интересов», — сказал он.

Подоляк также добавил, что позиция РФ, развязавшей агрессивную войну, не изменилась.

«И есть неизменная позиция России, которая, как и прежде, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть некое навязчивое состояние «поиска и устранения первопричин войны», хотя единственная настоящая причина — сам факт неспровоцированной агрессии РФ», — заявил советник главы Офиса Президента.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони дала свою оценку переговорам президента США Дональда Трампа с Путиным.

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