Після телефонної розмови Трампа та Путіна статус-кво не змінився — Михайло Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнесу.

Фото: president.gov.ua

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Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та Путіним суттєво не вплинула на перебіг подій у війні. Про це заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що США, як і раніше, залишилися глобальним посередником.

«На жаль, після телефонної розмови Трамп/Путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове… Європа повністю підтримує в цьому Україну, абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе й сама війна, і її відтерміновані наслідки... США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів», - сказав він.

Подоляк також додав, що не змінилася і позиція РФ, яка розв'язала агресивну війну та не бажає її припинення.

«І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан «пошуку та усунення першопричин війни», хоча єдина справжня причина – сам факт неспровокованої агресії РФ», - заявив радник глави Офісу Президента.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні дала свою оцінку переговорам президента США Дональда Трампа з Путіним.

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