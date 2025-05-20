В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: що змінилось

В Україні з 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів №286 від 4 березня 2025 року.
Тепер особливу увагу приділятимуть справності світлотехніки: фари, габарити, поворотники й стоп-сигнали мають працювати бездоганно. Кожен етап техогляду буде задокументований і завантажений у єдину базу.
Головні зміни:
З 1 червня зростуть ціни на техогляд:
- легкові авто: 1700 грн.
- вантажівки/автобуси: 2300 грн.
Невдале проходження перевірки може мати серйозні наслідки:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.