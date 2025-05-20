В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: що змінилось

Уся процедура фіксуватиметься на фото, а знімки зберігатимуться в єдиній електронній базі.

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В Україні з 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів №286 від 4 березня 2025 року.

Тепер особливу увагу приділятимуть справності світлотехніки: фари, габарити, поворотники й стоп-сигнали мають працювати бездоганно. Кожен етап техогляду буде задокументований і завантажений у єдину базу.

Головні зміни:

Відеофіксація — обов’язкова, тепер техогляд записується повністю

Фото — з усіх боків авто з увімкненими фарами, "аварійкою" тощо.

Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто).

Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі.

Якість фото: без редагування, авто — 70% кадру, дата — автоматично.

З 1 червня зростуть ціни на техогляд:

- легкові авто: 1700 грн.

- вантажівки/автобуси: 2300 грн.

Невдале проходження перевірки може мати серйозні наслідки:

штрафи;

заборона на експлуатацію авто;

втрата ліцензії для перевізників;

неможливість виїзду за кордон на власному транспорті.

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