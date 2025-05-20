Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: що змінилось

09:43, 20 травня 2025
Уся процедура фіксуватиметься на фото, а знімки зберігатимуться в єдиній електронній базі.
В Україні почали діяти оновлені правила обов’язкового техогляду: що змінилось
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів №286 від 4 березня 2025 року.

Тепер особливу увагу приділятимуть справності світлотехніки: фари, габарити, поворотники й стоп-сигнали мають працювати бездоганно. Кожен етап техогляду буде задокументований і завантажений у єдину базу. 

Головні зміни:

  • Відеофіксація — обов’язкова, тепер техогляд записується повністю
  • Фото — з усіх боків авто з увімкненими фарами, "аварійкою" тощо.
  • Всередині авто: обов’язкові фото одометра, тахографа (якщо є), додаткових педалей (для навчальних авто).
  • Більше не потрібно: фото гальмівних випробувань, димності, друк фото на протоколі.
  • Якість фото: без редагування, авто — 70% кадру, дата — автоматично.

З 1 червня зростуть ціни на техогляд:

- легкові авто: 1700 грн.

- вантажівки/автобуси: 2300 грн.

Невдале проходження перевірки може мати серйозні наслідки:

  • штрафи;
  • заборона на експлуатацію авто;
  • втрата ліцензії для перевізників;
  • неможливість виїзду за кордон на власному транспорті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України Україна постанова техогляд автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не має права вирішувати питання про зменшення суми витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи – Верховний Суд

Зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони із обґрунтуванням недотримання вимог щодо співмірності витрат із складністю справи, обсягом і часом виконання робіт.

Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

Вступ України до ЄС: судді Суду Справедливості Європейського Союзу діляться досвідом з українськими колегами

Євроінтеграція правосуддя – НШСУ готує суддів до стандартів ЄС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду