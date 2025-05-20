Іспанія зобов’язала Airbnb видалити майже 66 тисяч оголошень про оренду житла — через порушення правил

Цей крок став частиною загальнонаціональної боротьби з кризою доступного житла в Іспанії.

Джерело фото: AP Photo / Emilio Morenatti

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Іспанський уряд наказав компанії Airbnb прибрати понад 65 тисяч оголошень з орендою житла через виявлені порушення. Як повідомили у Міністерстві захисту прав споживачів, мова йде про 65 935 оголошень, що не відповідали правилам: не містили ліцензійного номера, не уточнювали, хто є власником – фізична чи юридична особа, або ж містили номери, які не відповідають тим, що були в розпорядженні влади. Про це пише Associated Press.

Як вказується, цей крок став частиною загальнонаціональної боротьби з кризою доступного житла в Іспанії. Уряд посилює контроль за ринком короткострокової оренди, адже в останні місяці десятки тисяч іспанців вийшли на вулиці, протестуючи проти зростання вартості житла та оренди, яке, за словами багатьох, було зумовлене орендою житла для відпочинку на таких платформах, як Airbnb. Протести проти «туристичної оренди» неодноразово проходили в Мадриді, Барселоні та інших популярних локаціях.

Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй під час брифінгу заявив: «Досить вже захищати тих, хто робить бізнес на праві на житло».

Airbnb у відповідь заявила про намір оскаржити рішення в суді, підкресливши, що методика міністерства була «невибірковою» і включила також ті об’єкти, для яких ліцензія не є обов’язковою. Також компанія заявила, що не вважає міністерство уповноваженим виносити такі рішенні.

Проте Вищий суд Мадрида підтримав рішення влади, що передбачає видалення з платформи щонайменше 5 800 оголошень вже зараз. Уряд попередив про два наступні етапи видалення, які разом охоплять близько 66 тисяч оголошень.

Під видалення вже потрапили об'єкти в Мадриді, Каталонії та Андалусії. Барселона ще минулого року оголосила про план закриття всіх 10 000 ліцензованих квартир для туристичної оренди до 2028 року, щоб захистити пропозицію житла для постійних мешканців.

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