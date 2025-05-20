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Испания обязала Airbnb удалить почти 66 тысяч объявлений об аренде жилья — из-за нарушений правил

14:42, 20 мая 2025
Этот шаг стал частью общенациональной борьбы с кризисом доступного жилья в Испании.
Испания обязала Airbnb удалить почти 66 тысяч объявлений об аренде жилья — из-за нарушений правил
Источник фото: AP Photo / Emilio Morenatti
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Правительство Испании приказало компании Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений об аренде жилья из-за выявленных нарушений. Как сообщили в Министерстве по защите прав потребителей, речь идет о 65 935 объявлениях, которые не соответствовали правилам: не содержали номера лицензии, не уточняли, кто является владельцем — физическое или юридическое лицо, либо содержали номера, не соответствующие тем, что были в распоряжении властей. Об этом пишет Associated Press.

Как указывается, этот шаг стал частью общенациональной борьбы с кризисом доступного жилья в Испании. Власти усиливают контроль за рынком краткосрочной аренды, поскольку в последние месяцы десятки тысяч испанцев вышли на улицы, протестуя против роста стоимости жилья и аренды, который, по мнению многих, был вызван арендой жилья для отдыха на таких платформах, как Airbnb. Протесты против «туристической аренды» неоднократно проходили в Мадриде, Барселоне и других популярных локациях.

Министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй во время брифинга заявил: «Хватит уже защищать тех, кто делает бизнес на праве на жилье».

Airbnb в ответ заявила о намерении обжаловать решение в суде, подчеркнув, что методика министерства была «выборочной» и включала также те объекты, для которых лицензия не является обязательной. Также компания заявила, что не считает министерство уполномоченным выносить такие решения.

Однако Высший суд Мадрида поддержал решение властей, которое предусматривает удаление с платформы как минимум 5 800 объявлений уже сейчас. Власти предупредили о двух следующих этапах удаления, которые в совокупности охватят около 66 тысяч объявлений.

Под удаление уже попали объекты в Мадриде, Каталонии и Андалусии. Барселона еще в прошлом году объявила о плане закрытия всех 10 000 лицензированных квартир для туристической аренды к 2028 году, чтобы защитить предложение жилья для постоянных жителей.

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Испания

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