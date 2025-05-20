Конкурс на должности в САП — утвердили рейтинговый список кандидатов после тестирования на общие способности

Конкурсная комиссия утвердила рейтинговый список кандидатов по результатам тестирования на общие способности и навыки.

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В понедельник, 19 мая, Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должности прокурора, заместителя руководителя подразделения и руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердила рейтинговый список по результатам тестирования на общие способности и навыки. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Лица, набравшие 110 и более баллов, допущены к следующему этапу конкурса.

Рейтинговый список кандидатов по результатам анонимного тестирования на общие способности и навыки:

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