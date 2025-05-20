Миссия МВФ начала восьмой пересмотр программы EFF в Киеве

В случае положительного пересмотра программы финансирования, Украина получит транш в размере 487 млн долларов.

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Миссия Международного валютного фонда 20 мая в Киеве начала работу по восьмому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тофано.

«Миссия МВФ под руководством Гэвина Грея начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями украинской власти восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)», — заявила Тофано.

По её словам, в случае положительного пересмотра программы финансирования, Украина получит транш в размере 487 млн долларов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве представители Министерства экономики при участии Первой вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко и руководство Европейского департамента Международного валютного фонда обсудили экономическую ситуацию в Украине, выполнение структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования (EFF) и планы послевоенного восстановления.

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