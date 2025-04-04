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МВФ предлагает привлечь страны-члены ЕС к сферам налогового администрирования в процессе евроинтеграции Украины

11:11, 4 апреля 2025
В Минэкономики при участии Юлии Свириденко обсудили с МВФ выполнение структурных маяков.
МВФ предлагает привлечь страны-члены ЕС к сферам налогового администрирования в процессе евроинтеграции Украины
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В Киеве представители Министерства экономики при участии Первой вице-премьер-министра – Министра экономики Украины Юлии Свириденко и руководство Европейского департамента Международного валютного фонда обсудили экономическую ситуацию в Украине, выполнение структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования (EFF) и планы послевоенного восстановления.

Как указала Юлия Свириденко, Украина активно сотрудничает с Всемирным банком над разработкой стратегий промышленного развития и привлечения инвестиций. Важной составляющей улучшения инвестиционного климата является возможность страхования инвестиций и критических активов.

«Мы уже видим первые результаты: украинские страховые компании начали активно расширять предложение продуктов по страхованию от военных рисков. Параллельно мы развиваем инструменты страхования при участии наших международных партнеров, что позволит увеличить поступление инвестиций в страну», — отметила Министр экономики.

Отдельно стороны подняли вопрос обеспечения жильем. Как отметили в Минэкономики, в Украине продолжается разработка стратегии жилищной политики. Министерство экономики с Всемирным банком также примет участие в разработке стратегии развития ипотеки совместно с Национальным банком. Документ, в частности, предусматривает более активное привлечение банковского сектора к ипотечному кредитованию.

Украинская сторона также проинформировала о прогрессе в выполнении структурных маяков и других обязательств в сфере корпоративного управления. В частности, ожидается принятие решения КМУ об утверждении независимой оценки работы наблюдательных советов важных государственных предприятий, продолжаются конкурсы на должности руководителей стратегических компаний, включая Нафтогаз и Укренерго.

Представители МВФ предложили рассмотреть возможность более активного привлечения стран-членов ЕС для институционального партнерства с украинскими государственными органами в рамках процесса евроинтеграции. В частности, это касается сфер налогового администрирования и таможенного дела.

Команда МВФ также рассмотрит возможность присоединиться к разработке политики устойчивого экономического роста на более техническом и длительном уровне.

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