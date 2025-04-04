МВФ пропонує залучити країни-члени ЄС до сфер податкового адміністрування в процесі євроінтеграції України

У Мінекономіки за участі Юлії Свириденко обговорили з МВФ виконання структурних маяків.

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У Києві представники Міністерства економіки за участі Першої віцепрем'єр-міністерки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко та керівництво Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду обговорили економічну ситуацію в Україні, виконання структурних маяків у межах програми розширеного фінансування (EFF) та плани післявоєнного відновлення.

Як вказала Юлія Свириденко, Україна активно співпрацює зі Світовим банком над розробкою стратегій промислового розвитку та залучення інвестицій. Важливою складовою покращення інвестиційного клімату є можливість страхування інвестицій та критичних активів.

«Ми вже бачимо перші результати: українські страхові компанії почали активно розширювати пропозицію продуктів зі страхування від воєнних ризиків. Паралельно ми розвиваємо інструменти страхування за участі наших міжнародних партнерів, що дозволить збільшити надходження інвестицій в країну», — зазначила Міністерка економіки.

Окремо сторони підняли питання забезпечення житлом. Як зазначили у Мінекономіки, в Україні триває розробка стратегії житлової політики. Міністерство економіки зі Світовим банком, також долучиться до розробки стратегії розвитку іпотеки Національним банком. Документ, зокрема, передбачатиме більш активне залучення банківського сектору до іпотечного кредитування.

Українська сторона також проінформувала про прогрес у виконанні структурних маяків та інших зобовʼязань у сфері корпоративного управління. Зокрема, очікується прийняття рішення КМУ про затвердження незалежної оцінки роботи наглядових рад важливих державних підприємств, тривають конкурси на посади керівників стратегічних компаній, включаючи Нафтогаз та Укренерго.

Представники МВФ запропонували розглянути можливість більш активного залучення країн-членів ЄС для інституційного партнерства з українськими держорганами в рамках процесу євроінтеграції. Зокрема це стосується сфер податкового адміністрування та митної справи.

Команда МВФ також розгляне можливість долучитися до розробки політики стійкого економічного зростання на більш технічному та тривалому рівні.

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