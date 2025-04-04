Побил инспектора по парковке из-за штрафа — в Киеве будут судить иностранца

Мужчина напал на инспектора по парковке и нанес удар по лицу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве предстанет перед судом мужчина, который избил инспектора по парковке. Нарушитель припарковал автомобиль Skoda Fabia перед пешеходным переходом на улице Шолуденко, а когда увидел, что инспектор выписал ему штраф — набросился на служащего. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что инспектор составил в отношении водителя уведомление о привлечении к административной ответственности, а когда это увидел нарушитель, находившийся в автомобиле, он напал на него и нанес удар по лицу. После содеянного злоумышленник скрылся.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 40-летний иностранец. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.